Ajudas ao BPI e ao BCP. A Grécia foi um dos grandes devedores que gerou perdas de 766 milhões

Já se sabia que lista não ia revelar a identidade dos grandes devedores, mas acabou por se saber pelo menos um deles. E por via de um esclarecimento do BPI. O devedor identificado no relatório do Banco de Portugal com o número 112 foi responsável por perdas de 408 milhões de euros no BPI em 2012, sendo, aliás, a maior perda em dívida estimada no ano em causa que fundamentou a necessidade da ajuda do Estado.

O banco liderado por Pablo Forero foi rápido a apontar o responsável por este “buraco”. A dívida grega, que foi reestruturada naquele ano com imposição de perdas pesadas para os investidores. Segundo o BPI, este devedor explica cerca de 80% das perdas reportadas pelo BPI em 2011 que atingiram os 508 milhões de euros. Encontramos o mesmo devedor no BCP no mesmo ano. Aqui a perda reportada em 2012 era de 358 milhões de euros.

Juntando os dois valores, a Grécia foi responsável por perdas de 766 milhões de euros nos dois bancos privados portugueses, e, de acordo com o documento revelado pelo Banco de Portugal, em cumprimento de uma lei muito polémica do Parlamento, foi um dos devedores que obrigou BCP e BPI a recorrer a uma ajuda pública em 2012. Os dois bancos tinham em 2012, à data para a qual foram identificadas as perdas com grandes devedores, uma exposição de 957 milhões de euros e o perdão de dívida imposto aos devedores internacionais no quadro do segundo resgate grego teve impacto nas ajudas públicas que os dois bancos portugueses receberam e que, entretanto, já pagaram.

Esta conclusão vale mais para o BPI. No caso BCP, a Grécia aparece como o maior devedor em incumprimento, mas o banco acumula outras perdas mais significativas nas participações em instrumento de capital e que correspondem a menos-valias registadas na venda de operações em mercados internacionais, como a Grécia e a Roménia.

O BCP e o BPI receberam ajuda pública em 2012, financiada pelo empréstimo da troika, através da instrumentos de dívida convertíveis em capital, os famosos CoCos e foram os únicos desta lista que devolveram totalmente e com juros a ajuda pública que receberam, conforme aliás destaca o BPI em comunicado onde sublinha o benefício para o Estado e para os contribuintes com o pagamento de juros de 167 milhões de euros.

O banco recorda ainda que as perdas que sofreu com a dívida grega foram assumidas nas contas de 2012, tendo o banco vendido todos os títulos que tinha em mercado. Segundo os dados do Banco de Portugal, o BPI teve um encaixe de 39 milhões de euros para uma exposição de 480 milhões de euros, para o qual não tinha qualquer garantia como é regra nos investimentos em obrigações (títulos de dívida) onde o investidor fica exposto ao risco de incumprimento da contraparte.

