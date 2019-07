Apanharam notas e agora têm de devolver o dinheiro

Parte da I-285, perto de Ashford-Dunwoody Road, em Dekalb County (Geórgia, Estados Unidos da América), foi palco de um invulgar e aparatoso incidente: a porta lateral de um carro blindado que deslocava dinheiro abriu-se, levando a que as notas transportadas começassem a esvoaçar pelo ar, perante o olhar incrédulo dos restantes condutores que circulavam na via.

Depois da surpresa, a reacção. As imagens divulgadas numa reportagem de um canal televisivo mostram uma resposta rápida dos automobilistas, que pararam os seus carros e trataram rapidamente de apanhar o que podiam (vídeo aqui). Porém, a polícia interveio e instou os salteadores das notas perdidas a devolverem rapidamente o dinheiro. Caso contrário, serão alvo de acusações e podem vir a ser punidos.

Segundo a empresa de transporte do dinheiro, a viatura em causa terá deixado “escapar” cerca de 175 mil dólares (cerca de 156 mil euros), pelas 20h00 da passada terça-feira. Depois do aviso das autoridades, pelo menos seis pessoas terão entregado já à polícia o montante que apanharam. Inclusivamente, um dos tentados pelo dinheiro fácil devolveu 2.150 dólares.

A polícia lembra que é fácil descobrir quem se apropriou indevidamente do dinheiro, uma vez que tem em sua posse filmagens do sucedido e as notas estão marcadas.

