Colombiano Cristián Borja começa a trabalhar no Sporting

O defesa internacional colombiano Cristián Borja realizou esta terça-feira o primeiro treino da pré-temporada de futebol do Sporting, que ainda não contou com os lesionados Rafael Camacho, Ivanildo, Ristovski e Valentin Rosier.

Após ter participado na Copa América, o lateral-esquerdo já esteve às ordens de Marcel Keizer, numa sessão em que o técnico holandês dividiu o grupo.

Renan Ribeiro, Diogo Sousa, Jérémy Mathieu, Tiago Ilori, Idrissa Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Jovane Cabral, Luciano Vietto, Eduardo, Raphinha, Bas Dost e Luiz Phellype trabalharam num dos relvados da Academia, sendo que os restantes integraram um treino em conjunto com o Estoril Praia, estando também presentes alguns atletas da equipa ‘leonina’ de sub-23.

No departamento clínico continua Rafael Camacho, a contas com uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Ivanildo Fernandes e Stefan Ristovski realizaram “trabalho condicionado no ginásio” e Valentin Rosier e Rodrigo Battaglia “recuperam os níveis físicos”, o último na Argentina.

Na quarta-feira, os ‘leões’ cumprem um dia de folga e voltam ao trabalho na quinta-feira, na Academia de Alcochete, pelas 10h30, numa sessão à porta fechada.

Continuar a ler