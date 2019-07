Cristas diz que os empresários temem o PS: “Quem se mete leva. Toda a gente ainda tem medo do PREC”

A última sondagem SIC/Expresso, divulgada na passada sexta-feira, coloca o CDS atrás de Bloco de Esquerda e PCP e apenas com apenas mais 1% das intenções de voto do que o PAN, mas Assunção Cristas desvaloriza-a. Em entrevista à TVI, a líder centristas afirmou que o partido está habituado “a lidar com sondagens que não nos são favoráveis e isso não nos impede de trabalhar”. Admite “preocupação” mas com o “sentido de que está tudo à nossa frente”. É preciso é que não esteja sozinho na oposição, como esteve “muitas vezes”, mas que tenha também o apoio dos empresários, que “ainda têm medo” do PS: “Quem se mete com o Partido Socialista leva”, disse Cristas, desta feita num encontro com a Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa.

Dizendo à TVI que “é difícil ser oposição, desgasta”, e que o CDS-PP prefere “estar a construir”, Assunção Cristas virou a agulha do discurso do partido. Depois de uma campanha nas eleições europeias agressiva nas críticas ao Governo e ao socialismo como modelo político, a líder centrista afirma agora que “é melhor” e prefere “estar junto com as pessoas — que é aquilo que farei agora — a apresentar propostas construtivas do que estar no Parlamento com encargo de fazer oposição intensa ao Governo”.

Entre essas “propostas construtivas” está uma ideia lançada por Assunção Cristas durante a entrevista: a abertura à possibilidade de empresas privadas fazerem transporte fluvial de passageiros na travessia do Tejo. Entre críticas ao Governo pela sua responsabilidade e “incapacidade” na negociação com os motoristas de matérias perigosas, que fizerma já um pré-aviso de greve (“já teria longo tempo de negociação com este setor”, diz), lançou a ideia de novos concorrentes para a empresa pública Soflusa/Transtejo, em que se têm registado recentemente greves:

Abrir à concorrência à Travessia do Tejo, para nós faz sentido. Como temos no transporte aéreo: temos uma TAP e depois temos várias companhias a operar. Se os privados entenderem que interessa virem trabalhar e fazer essa travessia, pois todos os que o entenderem devem poder fazê-lo”, afirmou, defendendo ainda os benefícios da “concorrência” para o utilizador.

Empresários e o PS: “Toda a gente ainda tem medo do PREC”

Esta segunda-feira, a líder centrista esteve também num almoço com empresários, na Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa. Numa conversa conduzida pelo presidente da entidade, Bruno Bobone — registada, por exemplo, pela SIC e pelo Expresso —, a líder centrista justificou a dificuldade de afirmação de CDS-PP e PSD perante o PS, durante o mandato do atual Governo, com o “medo” que há do Partido Socialista, que fez com que o CDS falasse “muitas vezes sozinho na oposição”.

A oposição não se faz sozinhos, é preciso despertar toda uma sociedade, todo um setor privado, todo um tecido empresarial, que não está insatisfeito porque as coisas melhoraram um bocadinho — mas o que gostava era que estivesse desassossegado e insatisfeito porque as coisas podem melhorar muito mais para todos”, referiu Cristas.

Para o centro-direita e a direita se afirmarem face à esquerda, é preciso um “trabalho em conjunto” de várias entidades, não apenas no parlamento, defendeu Cristas, instando à colaboração dos empresários: “Aquilo que senti muitas vezes é que o CDS falava sozinho na oposição, no parlamento e fora do parlamento, aliás já o disse a muitas vezes. Porquê? Porque o setor privado tem receio, tem medo, porque quem se mete com o Partido Socialista leva. É mesmo assim, sabemos como o Partido Socialista funciona”.

Connosco [os patrões e empresários] falavam, mas em público tinham medo. Toda a gente ainda tem medo do PREC. Mas a oposição e o combate à esquerda não se pode fazer apenas com um partido no Parlamento, ou dois, mas com uma sociedade civil que acredita na iniciativa privada”, apontou Cristas, citada pelo Expresso. Lançou ainda farpas à oposição: “Não nos confundimos com uma outra direita que podia estar mais à esquerda ou até ser confundida com o PS.”

Propostas em vez de críticas, questões práticas em vez de abstrações ideológicas

A afinação da estratégia foi delineada logo a seguir à derrota nas europeias, onde o partido teve apenas 6% dos votos e elegeu apenas um eurodeputado, o cabeça de lista Nuno Melo — quando o objetivo era eleger pelo menos dois (além de Nuno Melo, também o antigo ministro Pedro Mota Soares).

Após as europeias, a líder do partido que já assumiu querer disputar com o PSD a liderança do centro-direita tinha garantido: “Compreendemos bem o sinal que os eleitores nos quiseram dar” e “lemos bem os resultados”. A ideia é uma: voltar a colocar no centro da discussão as pessoas e voltar a focar o partido em propostas que melhorem a vida às pessoas. Tirar, em suma, o debate do plano teórico e ideológico para o colocar no plano prático.

Curiosamente, a posição é um retorno àquilo que o CDS já tinha defendido durante uma fase anterior do mandato de Cristas como líder, através do seu então dirigente Adolfo Mesquita Nunes: “Enquanto uns se entretêm na retórica, o CDS pode destacar-se nas propostas”, chegou a dizer o então dirigente numa entrevista onde defendeu que o partido se assuma como “o partido do quotidiano, que centra o seu discurso nas preocupações diárias das pessoas e não em abstrações ideológicas”.

A discussão sobre a abertura da travessia fluvial do Tejo à concorrência de operadores insere-se neste regresso do partido à “política positiva”, como afirmado recentemente por Assunção Cristas. Desde a derrota nas europeias, os centristas têm insistindo na divulgação e promoção de uma medida por uma semana do seu programa eleitoral.

Entre as propostas anteriormente apresentadas estão a extensão da ADSE também para trabalhadores do setor privado, redução de impostos (de 21% para 12,5% para as empresas em seis anos, em cerca de 15% para as famílias e territorialmente discriminando positivamente o interior), consultas no setor privado para reduzir o tempo de espera no Serviço Nacional de Saúde, proibição de penhoras do fisco enquanto decorrem prazos para reclamação, batimento de dívidas que o Estado tenha a contribuintes para os impostos que estes pagam, ajustamento da formação profissional às necessidades das empresas e à economia digital.

