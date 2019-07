Derrube de catenária interrompe circulação do Metro entre Parque Maia e Mandim

A circulação na linha C do Metro do Porto está interrompida entre o Parque Maia e Mandim devido à queda de cabos elétricos na via, revelou à Lusa fonte da empresa.

A interrupção ocorreu cerca das 17h32, após um “veículo pesado de mercadorias que atravessava a via ter derrubado a estrutura elétrica por cima”, acrescentou fonte da Proteção Civil que confirmou “não haver vítimas”.

Em comunicado publicado na página oficial na rede social Facebook, a empresa Metro do Porto anunciou, cerca das 18h00, que a circulação entre o Parque Maia e Mandim está “temporariamente interrompida”.

Ainda segundo a Metro “decorrem já trabalhos de restauro da linha de catenária, responsável pela alimentação elétrica das composições, prevendo-se que a linha seja reaberta pelas 19h00”.

