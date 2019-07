Dois jovens motociclistas morrem nas estradas da Madeira

Dois jovens motociclistas morreram esta terça-feira nas estradas da Madeira na sequência de dois acidentes rodoviários distintos em Câmara de Lobos e no Funchal, segundo fontes dos bombeiros e do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

“Confirma-se que um jovem faleceu hoje após um despiste seguido de projeção contra o muro de uma residência, ocorrido na estrada Nova do Pedregal, no sítio do Garachico, em Câmara de Lobos”, indicou fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Segundo esta fonte, o jovem era residente na zona e tinha 19 anos de idade. “Apesar dos esforços da assistência médica, não foi possível levá-lo devido à gravidade dos ferimentos que sofreu”, explicou.

Na noite de segunda-feira, um outro acidente ocorrido na rua do Til, no Funchal, às 21h45, feriu gravemente um jovem de 17 anos de idade que foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. O jovem acabou também por não resistir aos ferimentos, segundo fonte daquela unidade de saúde. Este jovem foi assistido pela Cruz Vermelha Portuguesa.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida e a Polícia de Segurança Pública tomaram conta das ocorrências.

Continuar a ler