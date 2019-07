Homem que escondia cocaína por baixo do capachinho foi preso em Espanha

Um homem colombiano foi preso por suspeita de tentar entrar em Espanha com meio quilo de cocaína, escondendo-a por baixo do seu capachinho. O caso aconteceu no aeroporto de Barcelona.

A policia relatou que o tamanho e a altura da peruca do homem, parcialmente disfarçada por um chapéu, chamou a atenção no momento da passagem pelos dispositivos de segurança do aeroporto, assegura o jornal The Guardian. Além disso, o passageiro, que tinha chegado num voo proveniente de Bogotá, aparentava estar bastante nervoso.

A polícia intercetou o suspeito e pediu-lhe que retirasse o capachinho. Imediatamente ficou à vista um pacote que continha 503g de cocaína. O homem foi detido e foi presente a tribunal para ser ouvido por um juiz de direito.

A Espanha é um dos principais pontos de entrada de droga proveniente da Colômbia. Segundo estudos europeus, o país é também o sexto maior consumidor de cocaína da União Europeia, numa lista que é liderada pelo Reino Unido.

Continuar a ler