Huub. Startup portuguesa investe 2 milhões de euros para ser “a Amazon da moda”

A Huub é uma startup portuguesa com ambição: quer ser “a Amazon do mundo da moda”. Para isso, a empresa de serviços de logística para a indústria da moda vai investir dois milhões de euros para contratar até 30 novos trabalhadores e “reforçar” parcerias com a Amazon Web Services (AWS) e a Google Cloud.

Fundada em 2015 por Tiago Paiva, Pedro Santos, Tiago Craveiro e Luís Roque, e incubada na Startup Braga, a Huub desenvolveu uma plataforma integrada de logística dedicada à indústria da moda, que gere as interações entre os intervenientes da cadeia — dos fornecedores ao cliente final.

Ao Observador, Luís Roque, presidente executivo da Huub, afirma que para reforçar a equipa de 60 pessoas sabe da “competência e competividade” do mercado português, mas vai também “olhar lá para fora”. A Huub quer recrutar até 2020 posições para engenheiros de vários tipos de software, de dados e também para cargos de gestor de produto e vão investir na análise em inteligência artificial com cientistas de dados.

Luís Roque, apesar de olhar para o outro lado do Atlântico, está a fazer doutoramento na faculdade de engenharia do Porto e dá a instituição como exemplo do talento que Portugal tem para oferecer na área tecnológica. Para os cargos que querem preencher, diz que também vão olhar para pessoas que “já tenham experiência”.

Relativamente às parcerias com a AWS e Google Cloud, Luís Roque diz que, atualmente, a startup tem “uma relação privilegiada e de cooperação” com estas gigantes tecnológicas que lhe permite ter acesso facilitado à “gestão de microserviços” que contratam com estas empresas para a plataforma da Huub funcionar. “Precisamos de uma infraestrutura sólida”, diz o responsável da startup.

O mercado português, como é lógico, é um mercado pequeno. Mesmo para o que é a nossa tração inicial do ponto de vista de negócio. O suporte que os investidores americanos podem dar é importante”, refere Luís Roque.

Para já, a empresa tem “o pólo da operação” em Portugal, mas deslocaliza normalmente equipas para países como a Holanda e Espanha para ajudar clientes. No futuro, Luís Roque quer manter a base de operações em casa, mas está a olhar também para a expansão internacional, principalmente nos Estados Unidos. “O objetivo é fazer a migração da Europa e EUA, é fundamental do negócio”, explica o presidente executivo.

Em maio, a HUUB recebeu numa ronda de investimento 1,5 milhões de euros da Maersk, concluindo a fase de investimento “seed”. Ao todo, a startup portuguesa fundada em 2014, recebeu 4,35 milhões de euros. A Huub assegura a cadeia de abastecimento de marcas de moda e dá apoio aos clientes através da plataforma online que criou. Distingue-se pela agregação de serviços num ponto de contacto único e pela possibilidade de controlo sobre o processo logístico. Está presente em mais de 80 mercados.

