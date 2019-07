João Sousa entra a vencer no Open da Suécia de ténis

O tenista português João Sousa ganhou esta terça-feira ao eslovaco Jozef Kovalik, na sua primeira partida no Open da Suécia (ATP 250), em Bastad, avançando para a próxima ronda, na qual vai encontrar o sueco Elias Ymer.

No primeiro ‘set’, o melhor português do ‘ranking’ ATP, no qual ocupa a 56.ª posição, bateu o rival (184.º) por 7-6 (7-3) e 6-4, em jogo que durou uma hora e 33 minutos.

João Sousa, que há cerca de uma semana se tornou no primeiro tenista luso a alcançar os oitavos de final em Wimbledon, sendo afastado pelo espanhol Rafael Nadal, vai jogar na quinta-feira contra Elias Ymer, sueco de ascendência etíope (116.º).

O vimaranense já atingiu a final deste torneio sueco em 2014, tendo na ocasião perdido o título para o uruguaio Pablo Cuevas.

Continuar a ler