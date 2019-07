Manual de instruções da missão Apollo 11 vai ser leiloado para celebrar a chegada do homem à Lua

Um manual de instruções da missão Apollo 11 vai ser leiloado para assinalar os 50 anos da chegada do homem à Lua. A leiloeira Chritie’s espera que o Apollo 11 Lunar Module Timeline Book atinja entre 6 a 8 milhões de euros, tornando-se assim num dos livros mais caros alguma vez vendidos em leilão.

Christina Geiger, responsável pelo departamento de livros e manuscritos da Christie’s, admitiu à CNN que este é exemplar mais entusiasmaste com que teve de trabalhar em quase 20 anos “no mundo dos leilões de livros”. “É o documento mais importante da exploração espacial”, afirmou, descrevendo-o como “um artefacto tão humano”.

O manual da Apollo 11 é um dos cerca de 200 objetos relacionados com a missão que serão vendidos na próxima semana. Entre estes contam-se planos de voo, mapas, fotografias autografadas e uma bandeira dos Estados Unidos da América. O livro é, contudo, o item que se espera ser vendido pelo valor mais elevado. Este inclui notas processuais, listas de verificação e anotações feitas pelos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, que aterraram em solo lunar a 20 de julho de 1969.

“O papel tem diferentes origens, uma das abas está imprensa de cabeça para baixo e todas as páginas têm correções feitas pelos astronautas [no centro da NASA] em Cape Canaveral, entre meados de junho até 12 de julho [de 1969], quatro dias antes do lançamento”, explicou Christina Geiger. “Dá uma sensação de todo o trabalho realizado”, tento em terra como no interior da nave espacial, através das anotações feitas “em tempo real por Armstrong e Aldrin”.

