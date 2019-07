Novo Pavilhão Rosa Mota vai permitir visitas de 360 graus sobre a cidade

Estima-se que o novo Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota seja inaugurado no início de outubro, sendo um espaço polivalente e versátil capaz de receber eventos culturais, desportivos e empresariais de grandes dimensões. O Círculo de Cristal, constituído pela Lucios e pela PEV Entertainment, responsáveis pelo projeto, conduziu esta terça-feira uma visita à obra onde realçaram, entre outras coisas, a existência de um quarto piso no edifício. Jorge Silva, da PEV Entertainment, avançou a possibilidade a visitas ao teto do edifício, o que irá permitir “ter uma noção exata do que é o Porto” graças a uma visão de 360 graus. Para o responsável, esta visita será “uma experiência radical”, provando “toda a multifuncionalidade” do pavilhão.

Com capacidade para 5.500 lugares sentados, o pavilhão pode aumentar o seu espaço para 8 mil pessoas mediante a recolha de bancadas retráteis que ocupam parte da arena, outra das novas valências do projeto. As tribunas estão situadas no primeiro e terceiro andares e os 23 camarotes, com 16 lugares cada, estão localizados no segundo piso. Dentro da sala principal, Filipe Azevedo, da construtora Lucios, adiantou que haverá dois espaços lounge, sistemas de bancadas telescópicas, quatro camarins, balneários e um elevador para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, cujos lugares estão reservados a bancadas no piso 0 e 1.

A remodelação irá manter toda a arquitetura exterior, mas no interior do pavilhão algumas coisas irão mudar. A cúpula icónica do edifício, formada por 768 óculos, foi um dos maiores desafios no processo de reabilitação. Na renovação era necessário assegurar a acústica do edifício, fator indispensável para garantir a versatilidade da sala e a sua adaptação para todo o tipo de eventos. Ao longo de toda a estrutura foi aplicada uma cama de lã de rocha com amais de 40 centímetros e ainda uma tela acústica que irá cobrir os gomos da cúpula. Os 768 óculos que a integram vão manter-se como uma das suas principais imagens de marca, estando 99% dos eventos vezes tapados por uma tela acústica. Na intervenção realizada foram substituídos todos os vidros existentes por um vidro duplo, garantindo um maior controlo da temperatura interior. Também a claraboia situada no topo da cúpula será revestida e deixará de ser visível.

Segundo Filipe Azevedo, da empresa construtora Lucios, “o investimento inicial que se previa entre os 8/8,5 milhões de euros” está a ser ultrapassado devido às melhorias que foram introduzidas ao longo do projeto. Exemplo disso é o Centro de Congressos situado no piso -1, que foi rebaixado e escavado sobre rocha durante seis meses para dar lugar a um auditório em anfiteatro com 500 lugares sentados, quatro salas com capacidade para 100 pessoas e ainda uma zona de exposição polivalente com 610 metros quatros. Também no piso -1 o pavilhão terá um restaurante com vista para o lago e para os Jardins do Palácio de Cristal, com uma área interior de 300 metros quadrados e uma esplanada com cerca de 400. Igualmente aberto durante o dia, está ainda previsto um food court no piso 0, com 400 metros quadrados, que dará apoio a todas as atividades realizadas.

No final de junho, a organização avançou alguns espetáculos agendados para o palco do novo Super Bock Arena, como o WordCamp 2020, evento focado no mundo WordPress, que terá lugar entre os dias 4 e 6 de junho do próximo ano, e os concertos de Amar Amália, Alexandre Pires e Marília Mendonça, também já confirmados. Sobre o futuro, Jorge Silva, da PEV, preferiu não adiantar mais nomes, fazendo apenas referência ao momento da inauguração, previsto para os primeiros dias de outubro.

