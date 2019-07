Quer ajudar Assunção Cristas a mudar de corte de cabelo?

Assunção Cristas aderiu à moda da aplicação FaceApp e partilhou no Instagram uma fotografia com quatro versões de penteados. Na publicação, a líder do CDS pedia aos seus seguidores que a ajudassem a decidir qual das opções a adotar.

A montagem foi feita pela página “sigo a assuncao” da mesma rede social e republicada pela deputada. “O @sigoaassuncao partilhou esta divertida montagem com diferentes looks onde pergunta qual a minha preferida. Como não consigo escolher, peço a sua ajuda: de qual gosta mais?”, colocou na descrição.

A montagem surge no seguimento da popularidade da aplicação FaceApp, uma ferramenta muito simples desenvolvida pela empresa russa Wireless Lab. Celebridades como Rui Unas, Luciana Abreu, António Raminhos e David Carreira também já experimentaram a aplicação do momento — tal como milhares de pessoas no Facebook — e partilharam os resultados nas redes sociais.

Continuar a ler