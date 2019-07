Segundo melhor ano de sempre para Autoeuropa e ainda o ano vai a meio

A Autoeuropa produziu 140 mil veículos no primeiro semestre, mais 21% de do que no mesmo período do ano passado, de acordo com o Jornal de Negócios. Está desde já garantido o segundo melhor resultado de sempre, mas a empresa tem seis meses ainda para bater o recorde verificado no ano passado, de 221 mil unidades fabricadas.

O Jornal de Negócios nota que os resultados alcançados pela Autoeuropa (76% de toda a produção automóvel no país) contribuíram de forma decisiva para que este tenha sido o melhor semestre de sempre da indústria automóvel em Portugal. No total foram produzidos 184 mil veículos, mais 19,5% do que no mesmo período de 2018.

A produção do setor neste primeiro semestre é superior a toda a produção anual em qualquer dos anos desde 2006, à exceção de 2011 (192 mil viaturas) e 2018 (294 mil), sublinha o Negócios.

Tendo em conta que a esmagadora maioria da produção é exportada — no caso da Autoeuropa, 99,4% —, as vendas para o exterior subiram também 19,9% (179 mil veículos).

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler