Taxa de emprego sobe para os 68,7% na OCDE e 70,2% em Portugal

A taxa de emprego no primeiro trimestre do ano subiu para 68,7% no conjunto da OCDE, uma décima face ao trimestre anterior e cinco relativamente ao período homólogo de 2018, com Portugal a avançar para os 70,2%.

Segundo dados divulgados esta terça-feira pela OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, existiam perto de 572 milhões de pessoas com emprego nos 36 países que a compõem e 4,649 milhões de empregados em Portugal (contra 69,2% verificados no período homólogo e 69,9% do trimestre anterior).

De acordo com a OCDE, a subida da taxa de emprego beneficiou de uma subida do emprego entre as mulheres.

Na zona euro, a taxa de emprego continuou também a aumentar nos primeiros três meses do ano para 67,8%, face aos 67,6% registados em igual período de 2018 e os 66,9% observados no trimestre anterior

A taxa de emprego subiu para os 62% no México, 71% nos EUA e 77,5% no Japão e Reino Unido.

Continuar a ler