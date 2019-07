Uma pessoa morreu em atropelamento de comboio na Linha de Cascais. Circulação já está restabelecida

Uma pessoa morreu na manhã desta terça-feira depois de ter sido atropelada por um comboio entre as estações de Caxias e Paço de Arcos. O corpo da vítima já foi removido do local, confirmou o Observador junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS). A circulação ferroviária na Linha de Cascais esteve interrompida durante algum tempo nos dois sentidos mas já foi restabelecida.

O alerta foi dado às 7h40. O atropelamento ocorreu entre as estações de Caxias e Paço de Arcos. Estiveram no local 12 operacionais apoiados por cinco veículos dos bombeiros de Paço de Arcos, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Infraestruturas de Portugal e PSP.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente. Apenas se mantêm no local a PSP e a Infraestruturas de Portugal, confirmou o CDOS ao Observador.

