Acidente com dez veículos no IC19 causa cinco feridos. Trânsito circula com dificuldades

Cinco pessoas ficaram feridas esta quarta-feira num acidente que envolveu dez veículos no IC19, perto do nó do Cacém. Segundo fonte do CDOS de Lisboa indicou ao Observador, a colisão provocou a obstrução de duas vias e as consequentes dificuldades no trânsito, especialmente porque se trata de um horário de regresso a casa.

Por seu lado, fonte do INEM indicou à Lusa que do acidente resultaram apenas quatro feridos ligeiros, dois transportados para o Hospital de Santa Maria e um para o Hospital Amadora-Sintra. A mesma fonte não dispunha ainda, cerca das 17h35, de informação sobre a unidade de saúde para a qual foi transportado o outro ferido.

O acidente ocorreu no sentido Lisboa – Sintra e está a provocar dificuldades no trânsito, já que apenas se circula na via da direita.

O alerta foi dado pelas 16h27. No local encontram-se oito veículos e 17 operacionais.

