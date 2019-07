Encontrado anfiteatro romano da antiga Lusitânia no Alentejo

Foi encontrado um anfiteatro na cidade romana de Ammaia, em Marvão (Alentejo), noticiou o jornal El Español. É o quinto anfiteatro deste tipo na antiga Lusitânia.

Ammaia juntam-se assim a Conímbriga (Coimbra), Bobadela (Oliveira do Hospital) e Mérida e Cáparra (em Espanha), no conjunto das cidades romanas da Lusitânica com anfiteatros. O recém descoberto edifício tem 60 metros de largura.

O projeto resulta de uma colaboração do Museu Nacional de Arte Romana de Mérida, a Fundação Cidade de Ammaia e a Universidade de Lisboa e conta com o apoio do Município de Marvão.

