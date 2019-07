Ford. Nunca vai ver esta pick-up a circular por aí

Em 2020, o emoji pode ganhar a forma de pick-up, graças à Ford. De acordo com a marca norte-americana, esta iniciativa visou responder às inúmeras solicitações dos seus clientes, que se queixavam do facto de não terem à sua disposição um símbolo gráfico, para as comunicações electrónicas, a representar aquele que é um dos mais apreciados veículos nos Estados Unidos da América.

Quando os clientes nos começaram a pedir o emoji de uma pick-up, nós entendemos que deveríamos ajudar”, explicou o presidente da Ford Motor Company, Joe Hinrichs.

A marca da oval azul deitou mãos à obra e estará a tratar de garantir que consegue colocar um novo emoji no Unicode 1.3, pois a actualização que será lançada em 2020 para os smartphones só deverá incluir 80 novas figuras, pelo que é necessário garantir lugar nessa selecção. Daí que, para ganhar vantagem sobre a concorrência, a Ford até se tenha dado ao trabalho de produzir um vídeo, que pode ver abaixo. Convém recordar que, entretanto, a Ford está a desenvolver (realmente) uma nova pick-up a posicionar abaixo da Ranger.

