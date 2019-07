Incêndio em Tabuaço, Viseu, mobiliza 7 meios aéreos e mais de 200 homens

(Em atualização)

Um incêndio com início em Vale de Figueira, no distrito de Viseu, às 15h20 desta quarta-feira está a mobilizar sete helicópteros e aviões mais de 260 operacionais, apoiados por 78 viaturas, de acordo com a página da Proteção Civil.

Cerca das 20h00, o incêndio continuava ativo, com duas frentes, e a lavrar numa zona de escarpas, com acessos difíceis, não estando qualquer localidade em perigo, disse ao Observador fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o concelho de Valpaços, no distrito de Viseu, está esta quarta-feira em risco de incêndio muito elevado, com a temperatura máxima a ultrapassar os 33.ºC.

