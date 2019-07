Inquérito à Caixa. Proposta do PSD que admitia indícios de gestão danosa chumbada após 2 empates

Foi uma das propostas que mais dividiu os deputados, com o CDS a aproximar-se na argumentação do que foi defendido pelo PSD. A proposta de alteração que apontava a para a existência de eventuais indícios de gestão danosa no banco público acabou por ser chumbada depois de duas votações que deram empate técnico. Os social-democratas até suavizaram os termos da proposta inicial apresentada esta quarta-feira em conferência de imprensa.

Apesar de considerar que o que aconteceu na Caixa indica claramente gestão danosa .”Os factos estão no relatório e não estão a ser inventados por nós”. Duarte Pacheco sinalizou a disponibilidade para alterar a proposta base para os deputados ficarem mais confortáveis. Gestão danosa passa a “imprudente e irracional”, na medida em que foram infringidas regras económicas de gestão racional, podendo indiciar práticas de gestão danosa.”

Esta formulação alterada foi suficiente para o Bloco, apesar das palavras duras de Mariana Mortágua sobre a posição “infantil” do PSD que colocou a comissão numa situação “desconfortável”, mudar o voto de chumbo a abstenção, mas não convenceu o PS, nem o PCP que votaram contra. Com a abstenção do BE, os votos favoráveis do PSD e do CDS deram empate técnico e à segunda votação, a proposta foi considerada chumbada.

A comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos aprovou já uma primeira versão do relatório final que inclui as propostas de alteração dos partidos ao projeto apresentado pelo deputado do CDS, João Almeida, e que foram aceites por todos os grupos parlamentares. Os deputados vão agora votar uma a uma as propostas que não foram objeto de consenso e que por isso ainda não estão no documento.

Pela informação recolhida pelo Observador, a maioria das propostas que não reuniu a aprovação de todos veio do PSD, mas também do PS. O PSD já deixou cair algumas das alterações propôs, mas a primeira proposta que está a ser votada é dos social-democratas onde é apontada a interferência de ex-ministros de José Sócrates na concessão de crédito da Caixa a algumas empresas, como a La Seda e a Aerosoloes. A versão aprovada acaba por ser a proposta pelos socialistas, segundo a qual houve pedidos dos ministros da Economia à Caixa para ajudar empresas em dificuldade, mas que o banco até disse que não.

