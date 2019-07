Um morto em atropelamento ferroviário perto de Aveiro

Um homem morreu atropelado nesta quarta-feira por um comboio no apeadeiro de Sangalhos-Paraímo, um ramal da Linha do Norte que faz ligação a Aveiro, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS de Aveiro adiantou que o alerta para o acidente foi dado às 04h.

“A Linha esteve temporariamente cortada, mas já está normalizada”, disse a fonte, pelas 06h30.

O acidente ocorreu junto ao apeadeiro Sangalhos-Paraímo, no concelho de Anadia, distrito de Aveiro.

No local estiveram 15 operacionais com o apoio de seis veículos.

