Caos no aeroporto de Heathrow devido a falha no sistema de bagagem

Está instalado o caos num dos aeroportos mais movimentados de Londres. Em Heathrow, uma falha no sistema de check-in das bagagens da British Airways está a causar filas de até duas horas de espera, com centenas de passageiros insatisfeitos e a apelidarem a situação como “caótica”.

O problema está a afetar o Terminal 5 do aeroporto de Heathrow, um dia antes do início das férias escolares no Reino Unido. Há relatos de passageiros que já perderam os voos.

Yes Steph, but still missed the flight ????. Booked on the next flight so will be spending a few hours of my holiday at T5. What a truly stressful morning for all – staff and passengers alike. pic.twitter.com/rF6VLKmldM — Mary Tanay RN (@MerryTea) July 18, 2019

No Twitter, o comediante Eddie Izzard, que esteve no local, fala em longos tempos de espera e relata problemas nos tapetes rolantes onde as malas são depositadas no processo de check-in. E apela a que a British Airways resolva o problema. Entretanto, o aeroporto já confirmou uma “falha” no sistema de check-in da transportadora aérea britânica.

Luggage belts down at Heathrow Terminal 5. I hope BA can get this moving soon as passengers have been waiting a long time now pic.twitter.com/TJjAe2x02T — Eddie Izzard (@eddieizzard) July 18, 2019

São vários os relatos de passageiros insatisfeitos, em longas filas de espera.

The baggage conveyor belts seem broken at #Heathrow #Terminal5. Never seen that before. pic.twitter.com/FQtRYuc1uk — Jyoti Banerjee (@jyotib) July 18, 2019

Heathrow Airport Terminal 5 delays as British Airways baggage system fails https://t.co/Gh2peAecYw pic.twitter.com/0mlQSUxdTb — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) July 18, 2019

Uma passageira escreveu um tweet a dizer que “grande parte do staff apenas ficou ali, enquanto podiam ter ajudado com a identificação manual das malas”.

A British Airways está a responder a várias críticas na rede social Twitter. “A nossa equipa no aeroporto de Heathrow está a abordar os passageiros e a ajudar aqueles cujos voos estejam quase a partir. Agradecemos a vossa paciência enquanto esperam”, refere a transportadora.

Numa outra resposta a um cliente que acusa o staff “de não saber o que fazer”, a companhia aérea garante que está a “trabalhar para minimizar a falha depois de um problema no sistema de bagagens ter atrasado a entrega das malas“. “Pedimos desculpa pelo inconveniente aos nossos clientes”, acrescenta.

We are working hard to minimise disruption after a baggage system issue has slowed down customers dropping off their bags. We apologise for the inconvenience to our customers. Steph — British Airways (@British_Airways) July 18, 2019

Um representante do aeroporto confirmou no Twitter que “o sistema de bagagem da British Airways no Terminal 5 está a ter problemas esta manhã, o que significa que as malas estão a ser processadas de forma mais lenta que o habitual”. Num outro tweet, refere que está “a trabalhar para resolver o problema”, acrescentando que se trata de uma “altura do ano com muito movimento”.

Hi John, it's a busy time of year in the summer! We are aware of the delay in Terminal 5 and are working to sort this. – Thank you for your understanding. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) July 18, 2019

A falha acontece dias antes da primeira parte de uma série de greves previstas de trabalhadores do aeroporto (entre seguranças, engenheiros, e outros membros do staff).

