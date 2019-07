Dois trabalhadores ficaram gravemente feridos em queda de plataforma em Viseu

Dois trabalhadores ficaram esta quinta-feira à tarde gravemente feridos no Viso Sul, no concelho de Viseu, na sequência da queda de uma plataforma elevatória, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu quando “uma máquina telecomandada que tem uma plataforma para pintar fachadas dos prédios tombou”.

A mesma fonte referiu que a máquina tombou quando os dois operários estavam em cima da plataforma, “a cerca de dez metros de altura”. Os dois feridos foram transportados para o hospital de Viseu.

Para o local deslocaram-se meios dos Bombeiros Municipais de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Cruz Vermelha Portuguesa e da GNR, num total de cinco veículos e 13 operacionais.

