Ilhas Marshall são 10 vezes mais radioativas do que Chernobyl

Mais de 60 anos depois de terem sido palco de testes de bombas nucleares por parte dos Estados Unidos da América, as ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, continuam a ter, em algumas partes, níveis de radioatividade mais elevados do que as áreas contaminadas pelos desastres nucleares de Chernobyl e Fukushima, segundo um estudo norte-americano. Em algumas partes, os níveis de radiação nas ilhas são entre 10 e 1000 vezes superiores aos das áreas afetadas pela explosão da central de Fukushima, em 2011, e 10 vezes superiores face aos níveis da zona de exclusão de Chernobyl.

Entre 1946 e 1958, em plena Guerra Fria, o governo norte-americano conduziu, ao todo, 67 testes nucleares em várias ilhas pequenas — chamadas atol (ilhas em forma de anel com um lago no centro). O governo norte-americano deslocou algumas povoações e expôs outras a níveis elevados de radioatividade, o que provocou doenças, como cancro.

Seis décadas depois, um estudo de investigadores da Universidade de Columbia concluiu que a radiação em quatro destes atóis permanece elevada, o que deve fazer soar as campainhas de alarme. As conclusões resultam de várias análises ao solo.

A população das ilhas Marshall é hoje relativamente pequena. Em julho de 2018, eram cerca de 75 mil os habitantes. Algumas ilhas ou atóis têm apenas algumas centenas de habitantes — o atol de Enewetak, por exemplo, tinha 664 habitantes nos censos de 2011.

Na verdade, Enewtak era, a par da ilha de Bikini, o ‘epicentro’ dos testes nucleares, segundo os investigadores. Apesar de apenas uma fração dos 1054 testes nucleares levados a cabo pelos EUA, entre 1946 e 1992, terem tido lugar nas ilhas Marshall, as atóis de coral resistiram a mais da metade da energia total produzida em todos os testes nucleares dos EUA durante esse período.

A ilha de Bikini ficou mesmo conhecida pelos testes às bombas de hidrogénio, e a detonação de uma bomba termonuclear, em 1954. A explosão foi 1000 vezes mais forte do que as causadas pelas bombas largadas pelos EUA sobre o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Os atóis de Rongelap e Utirik foram significativamente afetados pela detonação.

Bikini é hoje a ilha que regista níveis mais elevados de radioatividade. Os autores do estudo recomendam, por isso, que permaneça desabitada. Os habitantes da ilha foram forçados a abandoná-la, em 1946. Os investigadores concluíram, no entanto, que algumas pessoas regressaram brevemente, no final dos anos 60, depois de os EUA a terem declarado segura, mas foram obrigados a sair pouco depois, devido à elevada exposição à radiação.

Em Enewetak, por sua vez, foi feita uma limpeza profunda, em 1980, com o objetivo de remover os resíduos radioativos. Em Rongelap os níveis de radiação estão muito acima do limite legal acordado entre a República das Ilhas Marshall e os EUA.

Continuar a ler