Um incêndio na Amadora, junto à Quinta da Lage, deflagrou esta tarde. O alerta do incêndio foi dado às 19h51, no local estão 50 bombeiros no local, disse o CDOS de Lisboa ao Observador.

As chamas estão próximas das habitações, mas não há risco de danos, dizem as autoridades. No bairro residem mais de mil pessoas.

[Em atualização]

