Irão apreende “embarcação estrangeira” por contrabando de petróleo no Golfo Pérsico

As autoridades do Irão apreenderam no dia 14 de julho uma “embarcação estrangeira” que dizem ter “contrabandeado” um milhão de barris de petróleo no Golfo Pérsico. A informação está a ser avançada esta quinta-feira por vários órgãos de comunicação internacionais.

O navio foi intercetado perto da Ilha Larak, ao largo da costa do Irão. A apreensão terá ocorrido a 14 de julho, mas só esta quinta-feira está a ser noticiada. Não há informações sobre quem é o dono da embarcação. Segundo a Sky News, foram detidos 12 pessoas que seguiam a bordo.

A apreensão deste navio surge numa altura de grande tensão entre Irão e Reino Unido, depois de os britânicos terem arrestado um petroleiro iraniano.

Em atualização

