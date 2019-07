Jeremy Clarkson diz o que pensa sobre o Lotus Evija

O conhecido apresentador de televisão Jeremy Clarkson adora carros, desde que não sejam eléctricos. O homem do The Grand Tour avança ainda que não aprecia superdesportivos – como o Evija – e muito menos os que não têm motor à frente e mala atrás, idealmente com motor V8 Turbo. A gasolina, claro.

Por uma questão de princípio, qualquer fã de automóveis desportivos percebe as preferências de Clarkson e, muito provavelmente até assina por baixo, sendo contudo mais difícil de entender o que leva alguém a solicitar a opinião do apresentador sobre um tipo de veículo que ele obviamente não valoriza.

O vídeo é produzido pela Drive Tribe, do trio que apresenta o The Grand Tour. Começa com uma descrição do Lotus Evija, a sua carroçaria elegante e agressiva e a mecânica de 2.000 cv, e termina com uma opinião de alguém que mais parece um Velho de Restelo dos tempos modernos, especializado na indústria automóvel.

