Linha azul do metro de Lisboa reabre depois de corte devido a falha no sistema de sinalização

A linha azul do metro de Lisboa esteve interrompida durante a manhã desta quinta-feira, entre as estações do Marquês de Pombal e Laranjeiras, devido a uma falha no sistema de localização. Fonte do Metro de Lisboa confirmou, entretanto, ao Observador que a linha já reabriu.

“A circulação na linha azul do metro já está retomada em toda a sua normalidade”, confirmou a mesma fonte. A linha reabriu às 11h39.

A avaria foi verifica às 9h35 e empresa já tinha anunciada que a paragem “poderia ser longa”.

“Estado da Linha: existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Pedimos desculpa pelo incómodo causado”, informa esta manhã o metro.

A linha azul do metro faz a ligação entre as estações de Santa Apolónia e Amadora.

Em atualização

Continuar a ler