Navio norte-americano abate drone iraniano no estreito de Ormuz

Donald Trump afirmou esta quinta-feira que o navio de guerra USS Boxer tomou medidas defensivas e abateu um drone iraniano no estreito de Ormuz. Segundo o presidente dos EUA, esta é a “mais recente ação hóstil do Irão contra embarcações a operar em águas internacionais. Os Estados Unidos têm o direito de defender os cidadãos, estruturas e interesses e apelamos a todas as nações que condenem as tentativas do Irão de perturbar a liberdade de navegação global e de comércio”, avançou a AP.

Este ataque é mais um dos atos que está a aumentar as tensões entre os dois países. Segundo Trump, o drone ameaçava a segurança dos norte-americanos a bordo do navio.

O presidente dos EUA apela a que mais países condenem a atuação do Irão no estreito de Ormuz e no golfo Pérsico. Trump diz que o governo iraniano quer impedir a liberdade de navegação e o comércio global nesta região.

