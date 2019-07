Pelos menos dez mortos e 30 feridos em suspeita de ataque no Japão

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas, 10 das quais com gravidade, num incêndio num estúdio de animação, em Quioto, no Japão, segundo as autoridades da cidade, citadas pela BBC. Outras fontes citadas pelo The Guardian avançam já para a existência de 12 mortos.

O fogo deflagrou esta quinta-feira de manhã, pelas 10h30, horas locais (2h30 em Portugal continental), depois de um homem ter entrado no edifício de três andares e espalhado um líquido ainda não identificado que desencadeou o incêndio.

Pessoas que estavam próximas do local relataram que ouviram uma série de explosões e viram depois várias pessoas serem transportadas para o exterior do edifício em cobertores.

O suspeito, cujo nome não foi revelado, já foi detido e hospitalizado por apresentar ferimentos.

Pelo menos 35 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local. As operações de resgate ainda decorrem.

O estúdio, denominado Kyoto Animation, produz séries de animação.

My thoughts and prayers to Kyoto Animation Studio and it’s workers who brought many of us pure joy, tears and unforgettable moments. May those artists get well soon. pic.twitter.com/MgPUAKqxjk

— Señor Juan (@juantwothreefoe) July 18, 2019