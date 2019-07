A China vai iniciar a segunda fase de testes de uma vacina contra o VIH

O Centro de Prevenção e Controlo de Doença (CDC) chinês vai iniciar um ensaio clínico de fase II para testar uma vacina contra o HIV (que pode provocar sida), noticiou o jornal chinês China Daily. Até ao momento já conseguiu recrutar 130 dos 160 voluntários necessários.

A vacina em teste — ADN-rTV — consiste na replicação do material genético do vírus VIH (vírus da imunodeficiência) para estimular a imunização, disse Shao Yiming, o investigador responsável pela área do VIH no CDC chinês. Mas o investigador alerta que esta vacina não causará a infeção dos voluntários porque contém apenas porções do ADN e não a molécula completa.

Aliás, quando foi lançado o anúncio da necessidade de voluntários para o ensaio clínico, uma das maiores preocupações das pessoas foi que pudessem ser infetadas no processo, o que levou um dos médicos envolvidos a esclarecer que não haveria esse risco, como noticiou na altura o jornal South China Morning Post.

A vantagem desta vacina, afirmam os promotores da mesma, é que as porções do ADN são capazes de se continuar a replicar, apesar de serem incapazes de provocar infeção. As outras vacinas que estão em ensaios clínicos, tanto na China como noutros pontos do mundo, usam vírus inativos, o que, segundo esta equipa, não permite uma imunização de longo prazo.

A primeira fase do ensaio clínico foi iniciada em 2007 e o objetivo era testar se a vacina era segura. Esta segunda fase, pretende verificar qual a forma mais indicada para a toma da vacina. Se passar esta fase, a terceira etapa será testar a eficácia da vacina.

“Esperamos que a segunda fase do ensaio clínico termine em meados do ano 2021 e que a terceira fase tenha início no final desse ano, o que vai envolver milhares de voluntários num ensaio clínico para testar a eficácia da vacina para proteger as pessoas contra o VIH”, disse Shao Yiming.

Apesar da importância deste tipo de ensaios, Rui Soares, que faz investigação com o VIH na Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra, lembra que se trata de uma forma de prevenção para situações de infeção mais graves, mas não de uma cura.

A Johnson&Johnson também vai iniciar um ensaio clínico de uma vacina contra o VIH, conforme anunciou recentemente. Neste caso serão recrutados 3.800 homens homossexuais, que receberão seis doses da vacina em quatro sessões. Os resultados são esperados para 2023.

Continuar a ler