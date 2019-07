A minha camisa é mais gira do que a tua. O estilo no 2º dia do Super Bock Super Rock

Segundo dia de música na Herdade do Cabeço da Flauta e uma visão difícil de digerir — muito menos público do que na última quinta-feira, arranque marcado pelo “efeito Lana”, e alguma dificuldade em avistar quem se destacasse na paisagem. Mas nada que umas quantas voltas ao perímetro não tenham resolvido. Phoenix e Kaytranada arrastaram a maioria dos festivaleiros até ao Meco. Encontrámos matches perfeitos — aparentemente, todos eles por acaso –, quimonos importados, escolhas despretensiosas, o clássico “betinho vintage” (influências dos Capitão Fausto) e visuais tão normais que viveram simplesmente de uma espécie de coolness natural. Talvez possamos chamar-lhe atitude ou personalidade.

Na fotogaleria, veja as imagens de street style do segundo dia da 25ª edição do Super Bock Super Rock.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de Kimmy Simões.

