Conan Osiris esteve no Super Bock Super Rock. Veja aqui as imagens do concerto

Não tocou no palco principal ou no secundário, não foi uma das estrelas da noite nem o artista que reuniu mais público, mas nada disso impediu Conan Osíris de dar um espetáculo digno da fama que entretanto arrecadou. O candidato português à Eurovisão começou a atuar no Palco Sommersby do Super Bock Super Rock por volta das 22h30, quando os ingleses The 1975 estavam a entrar no palco principal, na ponta oposta da Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, para onde o festival de música voltou este ano.

Se preferiu ir espreitar a banda de Matthew Healy, Ross MacDonald, Adam Hann e George Daniel ou se simplesmente decidiu ficar em casa, veja aqui as imagens do concerto onde não faltaram temas famosos como “Telemóveis”, “Adoro Bolos”, “Celulitite”, “Borrego” e “100 Paciência”. Ainda houve tempo para cantar os versos “continuas chamando-me assim bebé/ não aceitas nem queres aceitar que já sou uma mulher”, de Romana e para soltar um pequeno desabafado, “às vezes tenho saudades da minha vida antiga”, rapidamente chutada para canto porque está em deleite pela reação do público.

