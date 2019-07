Contas da VianaPolis terão sido manipuladas nos últimos 9 anos

A VianaPolis, que quer demolir o prédio Coutinho, em Viana do Castelo, tem manipulado as contas da sociedade desde 2010, conclui uma investigação da RTP que será divulgada no programa “Sexta às 9”. Segundo o trabalho da estação televisiva pública, a sociedade tem apresentado todos os anos resultados líquidos zero e tem manipulado as contas através de uma operação que, alegadamente, tem escondido os prejuízos.

Ainda de acordo com a RTP, a sociedade nega as acusações e garante que as contas foram sempre aprovadas pelo Ministério das Finanças.

A empresa pública apenas subsiste com o intuito de levar a cabo a demolição do prédio Coutinho, que tem sido noticiado nas últimas semanas pela “resistência” de nove moradores que se recusam a abandonar as casas, tendo o presidente da Câmara de Viana do Castelo já admitido a sua retirada coerciva.

