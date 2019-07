Dança. Bailarino português vence maior competição da China

O jovem bailarino português António Casalinho acaba de vencer o maior concurso de dança da China, o BIBCC – Beijing International Ballet and Choreography Competition.

Segundo comunicado oficial enviado à comunicação social, o também vencedor do programa Got Talent Portugal de 2017 ficou à frente de cerca de 150 concorrentes provenientes de vários países e com idades entre os 14 e os 25 anos.

António, que era um dos concorrentes mais jovens do concurso (tem 16 anos), é aluno do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, em Leiria.

“António Casalinho ingressou na Academia de Dança Annarella Sanchez com 8 anos de idade e desde logo as suas aptidões se destacaram, sendo que os primeiros tempos foram de educação com o objetivo de incutir o amor pelo Ballet”, conta Annarela Sanchez, a líder desta escola.

