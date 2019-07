Férias de verão: hobbies ideais para adolescentes

Sim: verão é época de praia, piscina e bronze. Mas não só! Há muito que qualquer adolescente pode fazer para passar o tempo e torná-lo mais memorável. Encontrar a atividade certa para entreter os seus filhos durante as férias grandes pode parecer uma tarefa dura para os pais. Contudo, não tem necessariamente de ser um bicho de sete cabeças. Ouvir aquilo que eles têm para lhe dizer e conhecer os seus interesses é meio caminho andado. Bem, isso e…navegar no site da Worten.

Para o festivaleiro

Rock, sons mais alternativos ou a banda pop do momento: porque calor e praia combinam com festivais de verão, por que não oferecer ao seu filho os bilhetes para aquele que ele quer mesmo, mesmo ir? A melhor parte é que para comprá-lo não precisa de perder tempo com deslocações. Basta aceder à bilheteira online disponível no site. Se os festivais não são bem a onda do seu filho adolescente, não se preocupe, há espetáculos para todos os gostos: desde teatros, a concertos ou exposições.

Para o que troca a cama por uma tenda

Sacos-cama, histórias à volta da fogueira até tarde, ar puro. Para adolescentes amantes da natureza, fazer um acampamento com os seus amigos pode bem ser o plano de verão perfeito. Mas é claro que dificilmente os pais vão ficar 100% descansados (ou não fossem eles pais), especialmente se, por algum motivo, o seu filho não responde às chamadas. Para evitar que isso aconteça e que o jovem aventureiro esteja sempre contactável, uma powerbank deve sempre fazer parte do seu kit de sobrevivência.

Para o papa-séries

As férias não servem apenas para andar de um lado para o outro: parar e relaxar também faz parte! Se o seu filho é fã de séries de televisão, de certeza que, após um dia agitado, vai adorar aproveitar para ver os episódios que lhe faltam. Independentemente da série – seja A Guerra dos Tronos, A Casa de Papel ou Pretty Little Liars -, assistir aos episódios com uma soundbar e subwoofer vai permitir que o seu filho oiça cada som, do mais agudo ao mais grave, quase como se estivesse mesmo no cenário. Ou, vá, no cinema.

Para o fotógrafo de serviço

Depois de tudo aquilo que o seu filho aprendeu no curso de fotografia, usar o telemóvel para eternizar momentos seria um desperdício! Compre-lhe uma máquina fotográfica que lhe permita colocar em prática todas as competências que ele aprendeu no curso. Acredite que é um bom investimento, especialmente quando estiverem todos juntos em família a rever os bons momentos que passaram nessas férias!

Para o que tem queda para músico

O seu filho sempre quis aprender a tocar um instrumento? Sem os horários preenchidos com aulas e T.P.C. nem a pressão dos testes, as férias de verão são a altura certa para fazê-lo! A primeira coisa a fazer é inscrevê-lo numa escola de música, a segunda é levá-lo ao site da Worten para comprar o material de que precisa, seja uma bateria, uma guitarra ou um teclado.

Para o pro dos videojogos

Quem não conhece um adolescente que adora jogar consola que ponha a mão no ar. Se o seu filho pertence à maioria, com certeza costuma juntar em sua casa um grupo de amigos para uma boa tarde de frente-a-frente de Fortnite ou outros videojogos. Nesse caso, talvez seja boa ideia ter alguns comandos extra para a sua Playstation . Assim, ninguém fica de fora.

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler