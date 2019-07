Fotografia regista três arco-íris em simultâneo

Uma fotografia registou um avistamento de dois arco-íris em simultâneo no céu, sendo que um deles permitiu ainda o aparecimento de um terceiro — refletido na água.

O raro fenómeno meteorológico foi registado por um telespectador da BBC no Lago Lochy, na Escócia, nesta terça-feira.

As cores do terceiro arco-íris, aquele refletido na água, estavam na mesma ordem daquele que provocava o reflexo — um fenómeno pouco usual, segundo Simon King, meteorologista da BBC News.

Simon King afirmou que se estava perante aquilo que é frequentemente chamado de um “arco-íris irmão”. É algo “incrivelmente raro”, relembrou o meteorologista.

This rare ‘three-in-one’ rainbow captured in the Highlands has surprised meteorologists ???????? https://t.co/lKYNVGJyAT pic.twitter.com/dBNBBxQfYv

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) July 18, 2019