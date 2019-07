Jair Bolsonaro visita Portugal no início de 2020

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deverá visitar Portugal no início de 2020, revelou esta sexta-feira, em entrevista à Agência Lusa, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo.

“Hoje tive uma reunião bilateral com o ministro [dos Negócios Estrangeiros] Augusto Silva, de Portugal, e estamos a programar [a visita do Presidente brasileiro], se tudo der certo, para o ano que vem. Espero que mais para o começo do ano que vem. Ainda não temos data, preciso de falar com o próprio Presidente, ver na agenda do Presidente, mas ele quer muito ir a Portugal”, afirmou o ministro brasileiro que estava de passagem pela cidade cabo-verdiana do Mindelo.

O governante participou na XXIV reunião ordinária do conselho de ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e afirmou que este ano já tinham uma “agenda muito pesada, inclusive porque o Brasil está envolvido na presidência do BRICS [grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul]” e ainda têm “a presidência do Mercosul neste semestre”. Deixam o aviso de que esperam que no início do próximo ano “seja possível concretizar isso [visita de Jair Bolsonaro a Portugal.”

“É um país irmão, não podia ser mais próximo, de uma amizade muito produtiva e que nos alegra muito”, concluiu

Continuar a ler