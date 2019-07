Leitura de acórdão de Diana Fialho e Iuri Mata adiada

O Tribunal Judicial de Almada decidiu adiar a leitura da sentença de Diana Fialho e Iuri Mata, acusados pela morte da mãe e sogra Amélia Fialho, devido a uma alteração da qualificação jurídica do crime. A nova data para a leitura da decisão é 29 de julho.

Um novo exame pericial feito aos equipamentos informáticos dos arguidos levou os advogados de defesa a pedir tempo para se pronunciarem. O tribunal marcou uma nova sessão para o próximo dia 29 de julho — só aí será marcada a leitura do acórdão.

O caso é de setembro do ano passado. Diana Fialho, filha adotiva de Amélia, anunciou no Facebook, numa publicação feita às 23h29, que a mãe tinha sido vista pela última vez no dia 1 de setembro, sábado, entre as 21h00 e as 22h00. “Avisou que iria sair e desde então que não temos notícias dela. O telemóvel encontra-se desligado e não há meio possível de contacto”, lia-se na publicação.

Três dias depois, o cadáver de Amélia apareceu carbonizado, em Pegões, a cerca de 40 quilómetros da sua casa, no Montijo. Amélia tinha sido drogada com comprimidos e acabou por desmaiar em cima de um cobertor, perto da sua cama, onde a cadela dormia. Com a professora adormecida, o casal terá usado um martelo para a agredir violentamente no crânio e garantir que não acordava. Depois, Diana e o marido embrulharam o corpo de Amélia Fialho naquela manta da cadela e transportaram-no pelo elevador até à garagem. Com o corpo na bagageira do carro, seguiram até Pegões.

Pelo caminho, ainda no Montijo, pararam para comprar gasolina, como se vê nas imagens de videovigilância de uma bomba a que a PJ teve acesso. Deslocaram-se até Pegões, a um terreno agrícola junto ao quilómetro 38,5 da Estrada Nacional Nº.4, onde colocaram o corpo da vítima e, com recurso à gasolina recém adquirida, atearam fogo ao cadáver.

Depois de encontrar o corpo, a Polícia Judiciária precisou de apenas um dia e meio para deter os suspeitos. Dias antes, Diana e Iuri terão procurado na internet caminhos de terra batida na zona e pesquisaram sobre medicamentos que provocassem na vítima um sono profundo. O casal foi ainda filmado, por câmaras de videovigilância, na bomba de gasolina onde compraram o combustível para queimar o corpo e na ponte Vasco da Gama, a partir da qual lançaram o martelo para o rio Tejo. Em 36 horas, a PJ tinha reunido provas suficientes para deixar o casal sem opção senão confessar o que aconteceu.

