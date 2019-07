Maratona de votações no Parlamento com pré-anúncio do chumbo da lei do lóbi

(Em atualização)

As votações começaram pouco depois das 11h, logo após um tempo de debate e do anúncio do PSD do chumbo à lei do lóbi. Nas galerias do hemiciclo esteve durante quase toda a manhã uma delegação da CGTG, que veste vermelho, e conta com a presença do secretário-geral Arménio Carlos.

O primeiro voto a ser aprovado, por unanimidade, foi o de pesar pelo falecimento do eurodeputado do Partido Socialista André Bradford, após o qual se cumpriu um minuto de silêncio. Num registo bem diferente, um aplauso de pé ao representante da seleção de hóquei em patins nas galerias — que no domingo sagrou campeã do mundo da modalidade ao vencer a Argentina, nos penáltis —, depois de aprovado por unanimidade o voto de saudação apresentado pelo PCP e pelo PS.

Já por várias vezes foram repetidas algumas votações, com a confusão dos sentidos de voto das bancadas parlamentares. Recorde-se que o dia de votações será longo, estando ainda a decorrer as votações dos projetos de resolução.

Um dos projetos de resolução do Partido Comunista Português propunha classificar obra de Zeca Afonso como interesse nacional foi aprovado com a abstenção do PS com o protesto do deputado socialista Ascenso Simões que, de pé na bancada, afirmou ser “inacreditável” a abstenção do partido.

O momento mais ligeiro das votações da manhã ocorreu quando o projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo o estudo da possibilidade de introdução da sesta na educação pré-escolar, foi votado. Gerou-se algum ruído nas bancadas e o vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão, ironizou afirmando que era “notório que ninguém estava a dormir”. O projeto de resolução foi aprovado, com o voto contra do PS que irá apresentar uma declaração de voto por escrito.

No que aos transportes diz respeito, o Parlamento aprovou já por unanimidade os projetos de resolução que recomendam ao Governo a requalificação urgente do Aeroporto da Horta e a melhoria do serviço público de transporte realizado pela Transtejo/Soflusa.

Os trabalhos serão interrompidos às 13h30 para almoço.

