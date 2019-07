Novas revelações apontam para envolvimento direto de Trump a silenciar atriz porno Stormy Daniels

Documentos legais que acabam de ser divulgados em Nova Iorque reforçam ideia de que Donald Trump, ao contrário do que sempre garantiu, participou ativamente em contactos com o advogado na altura em que este, durante a campanha presidencial, tratou dos pagamentos à atriz porno Stormy Daniels — a mulher que alega ter tido um caso amoroso com o atual Presidente dos EUA, casado com Melania Trump. Mas serão estes documentos suficientes para reabrir a investigação que foi encerrada sem que se provasse o envolvimento de Trump? Provavelmente, não.

Os documentos mostram que Donald Trump falou várias vezes ao telefone nos dias que antecederam os pagamentos a Stormy Daniels, feitos pelo advogado Michael Cohen, que hoje está preso a cumprir pena de três anos (precisamente por causa deste caso) mas que há muito argumenta que foi sob a orientação de Trump que fez esses pagamentos. Mas o processo contra Trump, que escrutinou o envolvimento de Trump neste caso, já foi encerrado, sem consequências. E, segundo o The New York Times, não é provável que o caso seja reaberto.

O advogado atual de Trump, Jay Sekulow, reagiu de forma direta, ao The Washington Post: “caso encerrado”. Já Michael Cohen garantiu, num comunicado enviado a partir da prisão onde se encontra, a norte de Nova Iorque, que “eu e membros da Organização Trump fomos instruídos pelo Sr. Trump para tratar do tema Stormy Daniels, incluindo para fazer o pagamento para silenciar”. O facto de a investigação a Trump, a este respeito, ter sido fechada sem acusação formal “deve ser motivo de grande preocupação para o povo americano”, defende Cohen.

As novas revelações que chegaram à imprensa norte-americana indicam que no dia anterior àquele em que foram feitos os pagamentos a Stormy Daniels — no valor de 130 mil dólares — Trump esteve em contacto próximo com Cohen. Nesse dia, os dois falaram ao telefone duas vezes. Aliás, menos de meia hora depois de um dos telefonemas entre Trump e Cohen, o advogado iniciou o processo de abrir uma conta bancária — a mesma conta bancária de onde saiu o dinheiro que, depois, seguiu para a atriz porno.

E comprova-se, também, nestes documentos agora revelados, que Cohen e Trump também falaram ao telefone no dia a seguir ao pagamento, embora não se saiba qual foi o conteúdo da conversa. Para o The New York Times, porém, estas revelações colocam em causa a ideia, alimentada por Trump, de que Cohen agiu por sua iniciativa nos pagamentos à atriz porno — e que o então candidato presidencial não fazia ideia do que se estava a passar.

