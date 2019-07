O musical “Cats” foi transformado em filme e já tem trailer

Foi revelado na quinta-feira à noite o primeiro trailer de “Cats”, a adaptação ao cinema do musical com o mesmo título. A realização é de Tom Hooper, o cineasta que assinou filmes como “Os Miseráveis”, “O Discurso do Rei” ou “A Rapariga Dinamarquesa”:

Jennifer Hudosn, no papel de Grizabella, é a protagonista, mas o elenco inclui ainda nomes como Taylor Swift, Jason Derulo, Judi Dench, James Corden, Idris Elba, Ian McKellen ou Rebel Wilson. Pela primeira vez, Francesca Hayward, bailarina principal do Royal Ballet, tem um papel numa longa metragem e interpreta uma canção inédita, especialmente escrita por Andrew Lloyd Webber para o novo filme.

Webber que é o compositor do musical “Cats”, baesado no livro Old Possum’s Book of Practical Cats, de T.S. Eliot. Este último foi publicado em 1939, enquanto que o musical foi estreado em Londres em 1981. Andrew Lloyd Webber fez parte da equipa de consultores do filme, que teve em Steven Spielberg um dos produtores. A estreia está agendada para dezembro.

Continuar a ler