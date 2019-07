Petroleiro britânico apreendido pela Guarda Revolucionária Iraniana

Petroleiro com bandeira britânica foi alegadamente apreendido pela Guarda Revolucionária Iraniana nas águas do Golfo. A notícia é da BBC, que se baseia naquilo que a comunicação social local relatou esta sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, os proprietários do Stena Impero — o nome do navio –, que estava em rota a caminho da Arábia Saudita, ainda não foi possível estabelecer contacto com a embarcação, que “continua a rumar a norte em direção ao Irão”.

A empresa confirma que ia a bordo uma tripulação com 23 pessoas. A embarcação terá sido abordada por “pequenas barcos não identificados e um helicóptero”, algures no Estreito de Ormuz.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido dizem estar “urgentemente” à procura de mais informações.

Em atualização

