Portugal tem melhor estrada europeia para conduzir, diz Ford

“A serpenteante Estrada Nacional 304 pode ser a melhor estrada da Europa. É larga, tem uma superfície perfeita, oferece curvas bem ritmadas e vistas incríveis. Melhor do que isso, é o facto de poucos condutores a utilizarem.” Este é o veredicto da Ford, com os americanos a colocarem, para já, a via que atravessa parte do Parque Natural do Alvão, no norte, no topo da sua classificação: 57 pontos de um máximo de 60.

Estrada País Pontuação Transfagarasan Highway Roménia 51 North York Moors Inglaterra 54 C462, Catalonia Espanha 56 D526, 926, The Alps França 55 B500, The Black Forest, Alemanha 51 MA10, Mallorca Espanha 53 Atlantic Ocean Road Noruega 53 Via Campocatino Itália 53 Mountain Road Ilha de Man 56 N304 Portugal 57

O vídeo sobre a passagem dos americanos por Portugal é o 10.º da série de programas “Europe’s Greatest Driving Roads”, iniciativa que se destina a encontrar o melhor percurso para desfrutar do prazer de conduzir. O Ford Focus ST que andou a explorar as estradas lusas tinha aos comandos o jornalista britânico Steve Sutcliffe, que não só se mostrou siderado pela envolvente, como impressionado com a ausência de tráfego. “Ao longo dos três dias de filmagens, apenas vimos uns 20 outros automóveis a percorrê-la”, confessou surpreendido. Segundo ele, “a desafiante e um tanto sinuosa N304 não é pêra doce para muitos, mas para condutores experientes é um percurso inesquecível”, sobretudo partindo de Aveção do Cabo para atravessar o Parque Natural do Alvão.

Portugal arrecada a pontuação máxima em quatro das seis categorias avaliadas, nomeadamente Factor Emoção, Hospitalidade, Cenário e Comes & Bebes, com a equipa americana a elogiar os hotéis de “boa qualidade e baixo custo”, a par de “excelentes pequenos cafés tornam este cenário em Portugal num fantástico ponto de fuga para simples viajantes”. Destaque ainda para as quedas de água ao longo do percurso e para o rio Olo. Definitivamente, um convite para uma escapadinha…

