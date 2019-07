Sismo de magnitude 5.3 atinge Atenas

Um sismo de magnitude 5.3 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira a cidade grega de Atenas. O epicentro localizou-se a cerca de 23 quilómetros a noroeste da capital da Grécia. A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação gregos e internacionais.

O sismo teve origem a 12 quilómetros de profundidade e ocorreu às 14h13 locais (12h13 de Lisboa). Deu-se, entretanto, uma réplica de magnitude 3.2.

Não há, para já, relatos de vítimas ou estragos. De acordo com os media gregos, apenas se estão a verificar cortes de eletricidade pontuais e falhas nas comunicações. Os habitantes estão a reunir-se nas ruas da cidade.

O sismo fez deflagrar um incêndio numa zona portuária, no sul da cidade.

