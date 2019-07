Vários feridos em forte explosão numa fábrica de gaseificação na China

Uma forte explosão foi registada esta sexta-feira numa fábrica de gaseificação na região centro da China, com os órgãos de comunicação locais a referirem vários feridos, mas sem informações exatas sobre quantas pessoas possam ter sido afetadas pelo incidente.

“Algumas portas interiores caíram por causa da explosão. O número de vítimas é desconhecido”, avançou o canal de televisão estatal CCTV sobre o incidente ocorrido às 17h50 hora local (10h50 hora de Lisboa) na cidade de Sanmenxia, na província de Henan.

A explosão provocou danos materiais num raio de três quilómetros. Na origem estará a explosão de um tanque de gás. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumo cinzento e denso a sair das instalações da fábrica.

China: An explosion on Friday hit a gasification plant in Sanmenxia, Henan Province, central China. No casualties have been reported yet https://t.co/43AoW7zPC1 pic.twitter.com/onYz5ptYdj

