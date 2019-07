27 minutos, uma roleta, alguns pormenores e uma lesão nas costas: a estreia de João Félix pelo Atlético

Nova era no Atl. Madrid, nova equipa a ser testada. Diego Simeone sempre foi um treinador com mais tendência para posturas cautelosas do que propriamente para revoluções mas o mercado apontou um novo caminho no projeto futebolístico da equipa, que perdeu algumas das suas maiores referências entre grandes investimentos em todos os setores (menos na baliza, onde Oblak está de pedra e cal). Contas feitas, e no primeiro encontro particular à porta aberta frente ao Numancia com casa cheia apesar dos bilhetes entre os 20 e os 25 euros, o argentino lançou de início cinco reforços. Com um destaque: João Félix.

Atletico Madrid mean business this summer transfer window: ???????? Joao Felix (£113m)

???????? Marcos Llorente (£35.6m)

???????? Mario Hermoso (£22.5m)

???????? Renan Lodi (£22.4m)

???????????????????????????? Kieran Trippier (£20m)

???????? Felipe (£18m)

???????? Ivan Saponjic (£6.3m)

???????? Hector Herrera (free) Just over £230m spent. ???? pic.twitter.com/HmjuA9VZnh — Squawka News (@SquawkaNews) July 18, 2019

Dos adeptos à própria imprensa, que foi acompanhando o encontro em liveblogs que colocavam sempre a imagem do português como destaque, a quarta maior transferência do futebol mundial acabou por ter todos os holofotes concentrados em si na partida que se realizou ao final da tarde deste sábado em El Burgo de Osma, a cerca de 170 quilómetros da capital espanhola, quase que ofuscando outras estreias como Trippier, Hermoso, Lodi e Marcos Llorente. Tudo andaria à volta de João Félix até pela posição que iria ocupar, mais descaído na esquerda com a dupla Morata-Diego Costa na frente de ataque. E bastaram apenas quatro minutos para o primeiro apontamento que arrancou muitos aplausos entre os adeptos colchoneros.

Depois de receber a bola na área, o avançado fez uma roleta onde acabou por perder a bola no seguimento do lance mas que ficou como primeiro destaque. Pouco depois, Félix arriscou o primeiro remate mas saiu fraco. Alternando de quando em vez de flanco com Lemar, e pisando de quando em vez terrenos mais centrais com a subida do lateral nas costas, o português foi deixando alguns pormenores prometedores ao longo de um jogo onde o Atl. Madrid esteve sempre por cima até aos 25 minutos, altura em que acabou por sofrer uma entrada mais forte nas costas e pediu mesmo para ser substituído, dois minutos depois.

????: João Félix vs CD Numancia; Unfortunately he had to be subbed off early to prevent an injury but he looked a class above every other player while he was on the pitch. Some very good moments on his Atletico Madrid debut. pic.twitter.com/NHc4Ult09c — Benfica Youth (@SLBenficaYouth) July 20, 2019

“A estreia de João Félix no Atl. Madrid com o Numancia foi agridoce devido a uma contusão. Aos 27 minutos pediu substituição por uma pancada nas costas que tinha sofrido dez minutos antes mas não conseguiu aguentar mais. O português foi um dos jogadores mais ativos do jogo nos poucos minutos em que esteve em campo. Ninguém quer correr nenhum risco com ele e muito menos num jogo da pré-temporada. A sua melhor ação foi uma assistência para Diego Costa que acabou com o avançado a pedir penálti. Procurou defender bem e fazer o que Simeone lhe pediu”, analisou o jornal As.

