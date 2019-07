Agência Europeia para a Segurança da Aviação alerta para limitações dos Airbus 321neo

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) publicou na passada quarta-feira um estudo sobre um problema nos Airbus 321neo que pode dar origem a uma “redução do controle do avião”.

O documento (pode ler na integra aqui) alerta todas as companhias que operam os A321neo — a TAP é uma delas, bem como a Air New Zealand, a American Airlines, a British Airways, EasyJet, Etihad ou até a Lufthansa, por exemplo — sobre condições excessivas provocadas pelo ângulo de atitude (ou pitch, diz respeito ao ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e a linha do horizonte.) do avião.

Segundo os testes que realizaram, o tal pitch excessivo “pode ocorrer em certas condições durante manobras específicas” e isso, diz a EASA, se não for corrigido, pode resultar na “redução do controle do avião”. Ou seja, certas manobras mais extremas que estejam ligadas a este parâmetro de voo podem dar origem a uma perda de controlo, daí ter sido aconselhada uma limitação desses mesmos movimentos.

A fabricante de aeronaves já reagiu a este estudo e emitiu revisões temporárias dos manuais de voo destes aviões, adicionando-lhes várias limitações operacionais. Foi também dado às companhias aéreas o prazo de 30 dias para atualizarem os seus manuais de voo de acordo com as orientações da EASA.

De recordar que já foram assumidos por este fabricante francês de aviões certas falhas como a libertação de gotas de óleo do motor e falhas no ar condicionado dos modelos A330neo. Nos últimos meses têm havido relatos de enjoos e mau cheiro nos aviões deste modelo operados pela TAP.

