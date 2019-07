Efacec emitiu obrigações de 58 milhões de euros

A holding Efacec Power Solutions anunciou esta sexta-feira que a emissão de obrigações no valor total de 58 milhões de euros. O empréstimo proposto ao mercado tem uma maturidade de 5 anos e uma taxa fixa de 4,5%. Em comunicado, a empresa liderada pela empresária angolana Isabel dos Santos anunciou que a “a emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, com 64% do montante colocado junto de investidores espanhóis e 36% colocado colocado em Portugal”

Com esta emissão, a Efacec diz querer “garantir o crescimento sustentado dos seus negócios nos diferentes mercados em que opera e destina-se essencialmente a alongar a maturidade média da dívida financeira, refinanciar a dívida existente e diversificar as fontes de financiamento” da empresa.

A operação foi intermediada pela Beka Finance e pela Optimal Investments — uma empresa liderada por José Maria Ricciardi e por Jorge Tomé. O assessor jurídico foi o escritório Vieira de Almeida & Associados.

