Irão pede a Reino Unido que não seja cúmplice do “terrorismo económico” dos EUA

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohamad Yavad Zarif, exigiu este sábado ao Reino Unido que deixe de ser “cúmplice” das sanções dos Estados Unidos contra o Irão.

A mensagem foi escrita na conta oficial do ministro na rede social ‘Twitter’, um dia após a captura pelo Irão de um petroleiro britânico no estreito de Ormuz.

“O Reino Unido deve deixar de ser cúmplice do terrorismo económico dos Estados Unidos”, escreveu Zarif na sua conta, em alusão às sanções impostas por Washington ao Irão depois de se retirar do acordo nuclear de 2015.

“Ao contrário da pirataria no estreito de Gibraltar, a nossa ação no golfo Pérsico é defender as regras marítimas”, escreveu também o ministro.

O petroleiro foi capturado na sexta-feira e hoje a França e a Alemanha já exortaram as autoridades iranianas a libertarem o petroleiro britânico.

Na sexta-feira, os Guardas da Revolução iranianos anunciaram que tinham “confiscado” um petroleiro britânico, o “Stena Impero”, no estreito de Ormuz, por, disseram, “não respeito do código marítimo internacional”.

Unlike the piracy in the Strait of Gibraltar, our action in the Persian Gulf is to uphold int'l maritime rules.

As I said in NY, it is IRAN that guarantees the security of the Persian Gulf & the Strait of Hormuz.

UK must cease being an accessory to #EconomicTerrorism of the US.

— Javad Zarif (@JZarif) July 20, 2019